Marten De Roon è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Atalanta-Juve: "Siamo sempre stati in grado di reagire dopo le sconfitte o risultati peggiori del solito. Stasera abbiamo un'opportunità per farlo ma siamo contro una squadra forte, in gran forma, che si è rafforzata. Ma abbiamo l'opportunità di reagire e di ripartire. Io devo fare la mia parte, la squadra sta bene, ha giocato sempre così. Per noi è importante restare compatti, difendere meglio e prendere meno gol, possiamo segnare".