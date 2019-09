E' un'Atalanta da urlo quella che ha vinto ancora una volta in trasferta in Serie A, per 4-1 in casa del Sassuolo nella serata di ieri. Si tratta della decima vittoria nell'anno solare lontano dai propri tifosi: Frosinone, Cagliari, Sampdoria, Parma, Napoli, Lazio, Spal, Genoa e Roma le avversarie sconfitte in precedenza. L'ultima squadra a non perdere in casa contro l'Atalanta? La Juventus, che nel finale dello scorso campionato aveva pareggiato per 1-1 all'Allianz Stadium contro gli orobici.