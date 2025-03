Atalanta, come stanno Maldini e Hien

Getty Images

si prepara ad affrontare lasenza Daniel, che con ogni probabilità non sarà disponibile per il match a causa di una lombalgia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione del giovane attaccante sarà monitorata nei prossimi giorni, ma al momento sembra che il tecnico Gasperini preferisca tenerlo a riposo in vista della partita successiva contro l'Inter. Questo permetterebbe a Maldini di recuperare al meglio per il prossimo impegno.In compenso, l'Atalanta potrebbe recuperare lo svedese, che ieri si è allenato parzialmente in gruppo. La sua presenza potrebbe essere una buona notizia per la difesa orobica, visto che il difensore è pronto a tornare in campo come titolare. Con il ritorno di Hien, il tecnico Gasperini potrebbe schierarlo insieme a Kolasinac e Djimsiti, formando una solida linea difensiva contro la Juventus. Questo recupero potrebbe essere fondamentale per l'Atalanta, che si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro la squadra di Thiago Motta.