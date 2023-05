La difficoltà della partita che la Juve affronterà domani al Gewiss stadium non si limita al fatto che è uno scontro diretto. Negli ultimi anni infatti, i bianconeri non sono mai riusciti a sconfiggere l'Atalantaquando le reti di Kulusevski e Chiesa permisero ad Andrea Pirlo di vincere il secondo trofeo come allenatore. In campionato invece, la vittoria manca dal 2019, proprio a Bergamo con la squadra di Sarri trascinata dall'asse Higuain-Dybala.ACCUSE PRIVE DI FONDAMENTO - Nelle ultime 6 sfide in campionato, 5 pareggi più il successo nerazzurro della passata stagione all'Allianz Stadium. L'unica squadra che la Juve ha affrontato negli ultimi tre anni senza mai riuscire a vincere. Questo conferma quantoSUL CAMPO - Discorsi che sono tornati di moda negli ultimi mesi, soprattutto dopo le inchieste in cui è coinvolta la Juve e in particolare(Sassuolo, Atalanta, Udinese, Bologna, Cagliari e Sampdoria). Un aspetto però che non è in alcun modo collegabile al calcio giocato e ai risultati di questi anni quando la Juve ha affrontato le squadre interessate, ma legato, secondo l'accusa, ad accordi confidenziali in operazioni di mercato.Domani, la Juve avrà un grande ostacolo e proverà a sfare il tabù che dura da tre anni. Altro che favoritismi.