Gasperini ha presentato in conferenza stampa la prossima partita dell'Atalanta contro la Lazio. In questo contesto, ha rivelato una possibile scelta che avrebbe del clamoroso: "Io non sono mai stato ammonito nelle partite precedenti, questo mi ha dato molto fastidio perchè so quando ho delle colpe. C'è un problema molto più serio, finalmente, io in questo calcio faccio fatica a capire gialli, contrasti, falli di mano, a capire il Var. Troppe cose non riesco a capire, ma sono dentro da tanti anni. Anche gli altri allenatori si sono lamentati, troppe partite succedono degli imprevisti e non c'è chiarezza. Gli errori ci sono e ci saranno sempre, ma ci sono delle cose eclatanti. Per me va fatta un po' di chiarezza. In campo può scappare la parolina, ma io così corro troppi rischi. Se in tribuna mi scappa una parola almeno non ne pago le conseguenze, la squadra va in campo e non la vedo come in panchina. Tribuna o panchina? Ci penserò seriamente (ride, ndr). In nove partite ho preso zero ammonizioni, ma in certe situazioni faccio fatica a stare muto. Ognuno deve avere rispetto dei ruoli, questa è una situazione che oramai riguarda tutti, c'è confusione. In questo momento faccio fatica a capire, magari faccio un passo indietro io"