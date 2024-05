"Lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro": questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Sead, difensore classe 1993 dell'che si è infortunato a Marsiglia dopo un quarto d'ora della semifinale di andata di Europa League. Al momento per lui non si parla di stagione finita, ma i tempi di recupero prevedono almeno tre settimane: praticamente impossibile, quindi, che Gian Piero Gasperini possa ritrovarlo per la finale dicontro la, in programma mercoledì 15 maggio a Roma.