In famiglia, chi può. A Zingonia, chi è rimasto in isolamento nel centro sportivo. L'Atalanta ha ufficializzato la quarantena soltanto dopo i 5 casi di positività del Valencia, e una quindicina di persone - tra staff e giocatori - vivono in questi giorni proprio a casa Atalanta. Tra chef e spazi più o meno aperti. Sì, perché a Zingonia è rimasto l'unico parco aperto. Ne approfitta chi vi è rimasto, chiaramente a distanza di sicurezza ma tenendosi in forma. Non ci si muove: ma si fa qualcosa.