Il colpo dell'Atalanta. Nel silenzio generale, il club nerazzurro ha messo a segno un altro colpo di mercato importante, soprattutto in prospettiva: in attesa di definire la trattativa per la cessione dell'argentino Romero al Tottenham, ecco l'acquisto di Matteo, praticamente chiuso. L'italiano classe 2000, seguito anche dal Milan e in passato nel mirino della Juventus, è in arrivo dall'Hellas Verona per 8 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus.