Le condizioni di Duvan Zapata preoccupano e l'attaccante potrebbe saltare la sfida contro la Juventus in programma domenica. Come riporta Il Corriere della Sera però l'attaccante colombiano non è il primo ad avere una ricaduta dopo un infortunio, prima di lui Gosens e Toloji. Per questo motivo ci sarebbe tensione tra la squadra e lo staff medico. Complici anche le recenti dimissioni di Marco Bruzzone che per nove anni è stato il capo dell'area medica della Dea. In vista della sfida di campionato contro la Juventus la tensione è molto alta.