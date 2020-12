A poche ore dalla partita contro la Juventus, in programma alle 18.30, a fare notizia in casa Atalanta è il caso Gomez. L'argentino ha avuto una forte discussione con Gasperini e già a gennaio potrebbe davvero lasciare i nerazzurri. In vista della gara con i bianconeri, l'allenatore ha convocato il Papu che però non dovrebbe partire dal primo minuto. L'argentino infatti andrà in panchina e la sensazione è che difficilmente possa entrare anche a partita in corso. I titolari sulla trequarti saranno Malinovskyi e Pessina.