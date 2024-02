Calendario Serie A, cosa succede con l'Atalanta

Il calendario dell'Atalanta

Milan-Atalanta 25 febbraio

Inter-Atalanta 28 febbraio

Atalanta-Bologna 3 marzo

Sporting-Atalanta 5 marzo

Dopo i sorteggi di Europa League, caos calendario per quanto riguarda la Serie A ed in particolare l'Atalanta, ancora impegnata in tutte e tre le competizioni. La squadra disorteggiata con lo Sporting Lisbona, dovrà giocare martedì 5 marzo in Portogallo alle 18.45 perché giovedì 7 giocherà il Benfica nella stessa città. Uno scenario che cambia il calendario dell'Atalanta.L'Atalanta da programma dovrebbe giocare contro il Bologna domenica 3 marzo, ovvero due giorni prima della sfida di Europa League. Si potrebbe spostare al sabato la partita contro i rossoblù ma pochi giorni prima, mercoledì 28 febbraio, la squadra di Gasperini è impegnata con l'Inter per il recupero della giornata non giocata a causa della Supercoppa mentre la gara con il Milan è in programma il 25 febbraio.Considerando che al momento l'Atalanta è dentro tutte le competizioni, non ci sono slot liberi per poter rimandare una di queste partite, come ad esempio Inter-Atalanta. L'opzione più probabile è quindi quella di anticipare la gara con il Bologna al Sabato o il Venerdì, comunque dopo pochi giorni dalla sfida contro l'Inter.