In questo caso, e forse solo in questo, la Juve non ha margini di manovra. E non può far altro che aspettare. È l'Atalanta ad avere in mano il pallino del "gioco" sul fronte Merih Demiral. L'idea del club nerazzurro è quella di riscattare il difensore turco dalla Signora per i 20 milioni di euro pattuiti soltanto con la sicurezza di poterlo poi rivendere e realizzare una plusvalenza. Sicurezza che era venuta meno a fine maggio, come racconta La Gazzetta dello Sport, ma che sembra aver ripreso quota negli ultimi giorni, perchè a Bergamo ora si dicono più possibilisti. I bianconeri, da parte loro, restano in attesa. E forse incrociano le dita, perchè 20 milioni in più sul mercato farebbero comodo.