L’Atalanta è partita in quinta, segando almeno quattro gol a partita nelle prime tre di Serie A, dimostrandosi una macchina perfetta, architettata negli anni da Gasperini. Ma adesso dovranno avere a che fare con una brutta tegola. La Dea, infatti, perde Mattia Caldara, ex difensore di Juventus e Milan. Per il classe ’94 nato a Bergamo si tratta di una lesione al tendine rotuleo sinistro, resterà fermo per almeno due o tre mesi. Domani effettuerà le valutazioni sul giorno dell’operazione.