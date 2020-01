Il campionato di Mattia Caldara riparte da Bergamo, con un ritorno in grande stile per mettersi alle spalle il biennio senza praticamente giocare al Milan. Arrivato in rossonero nello scambio con Bonucci proprio dalla Juventus, il centrale ha sofferto di problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera dopo il promettente inizio proprio con l'Atalanta: a sancire il ritorno, in attesa delle firme, sono state le visite mediche, che il giocatore ha da poco superato. Tutto apparecchiato, quindi, per rivederlo con la maglia nerazzurra in campo.