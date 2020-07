Nel primo tempo di Atalanta-Bologna c'è stato un botta e risposta acceso tra i due allenatori. Siamo al 36' quando Gasperini si lamenta per una decisione dell'arbitro, e a quel punto interviene Mihajlovic: "Gasp! Parla con i tuoi, che cazzo parli con loro! Parla con i tuoi e non rompere il cazzo! Vaffanculo!". Arriva La Penna che ammonisce entrambi per calmare gli animi. Non si placa quello di Sinisa, che continua: "Buttalo fuori". E puntuale arriva il rosso per Gasperini, che replica: ""Perché a me? Ma cosa fai! Non fate altro che far caciara!" riferendosi alla panchina rossoblù.