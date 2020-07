La partita tra Atalanta e Bologna apre la 35a giornata di campionato: la squadra di Gian Piero Gasperini è la sorpresa di questa stagione: terza in campionato e con la qualificazione alla prossima Champions League già in tasca, è a -9 dalla Juventus che segue con interesse Robin Gosens e Duvan Zapata, tutti e due titolari. Dall'altra parte c'è un Bologna che viene da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite. Mihajlovic ha lasciato in panchina Orsolini per dare una chance al danese Skov Olsen.