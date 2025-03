Juventus, l'Atalanta in attacco fa paura: segna in tutti i modi! L'analisi

Getty Images

Come va in goal l'Atalanta?

Tendenzialmente non sarà una sfida per cuori deboli. Del resto c'è in palio tanto nel match di questa sera tra, che metterà di fronte(solo 21 i goal incassati dai bianconeri) edel campionato (59 reti per i bergamaschi). La Dea - lo dicono i numeri - sa come colpire le avversarie, e lo dimostra il fatto che i centri collezionati finora sono stati prodotti fuori da un dato di, in base a quanto raccolto da Fbref.Interessante, a questo proposito, l'analisi di Tuttosport: "Quando si parla di attacco a Bergamo si parla certamente di Mateo Retegui (21 goal messi a segno e capocannoniere) ma anche di Ademola Lookman (12) e Charles De Ketelaere (5). Oltre a loro, però, l'Atalanta dispone anche di centrocampisti che, variamente utilizzati, hanno permesso ai bergamaschi di trovare la via della rete anche con calciatori diversi quali ad esempio Éderson, Marten De Roon, Davide Zappacosta e Marco Brescianini, tutti autori di tre realizzazioni ciascuno. La possibilità di portareè favorita da un gioco che consente ai nerazzurri di entrare facilmente negli ultimi sedici metri di campo, cioè là dove si decidono le partite. Non è un caso che l'Atalanta risulti essere la prima squadra della Serie A per numero di tocchi effettuati nell’area avversaria con una media 27.9 per 90 minuti. La Juventus in questa graduatoria si colloca soltanto al settimo posto con 21.90".

Non solo in area

E ancora: "La pericolosità dell’Atalanta però non riguarda solo il fatto di essere abile a penetrare agevolmente nelle aree avversarie. I bergamaschi, infatti, secondo i dati raccolti da Sics, hanno trovato il goal in tredici occasioni con, a fronte degli otto realizzati dalla Juve con tiri da lontano. Lo stesso Retegui ha messo a segno 4 delle sue 21 reti con tiri da oltre i sedici metri. Insomma, per cercare di depotenziare la fase offensiva atalantina. E dovrà anche evitare di concedere: sono infatti ben 11 le marcature realizzate dalla squadra di Gasperini su situazioni nate da palla inattiva. Con la maggior parte delle azioni d’attacco che si sviluppano attraverso le corsie esterne, per la fase difensiva bianconera diventerà fondamentale l’apporto che le coppie di esterni (terzini e ali) sapranno dare in non possesso".





