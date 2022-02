Marino, direttore generale dell'Atalanta, parla così dopo la sfida con la Juventus.



VOGLIA DI FARE - "La viviamo in maniera differente, conosciamo quelle che sono le nostre qualità. Abbiamo coraggio e voglia di fare bene in Italia e in Europa. Cercheremo di farlo anche stasera".



FRENATA IN CAMPIONATO - "Guardiamo le prestazioni, i risultati possono essere differenti. Le ultime sono state molto positive, quando non si vince ci sono anche gli avversari e non siamo stati fortunati con gli episodi". DEMOTIVATI? - "No, perché c'è grande voglia. Siamo abituati a rialzarci ed essere ancora più determinati. Questa squadra è l’emblema della città di Bergamo".



PESSIMISMO - "No, assolutamente, viviamo la settimana e le partite in maniera concentrata cercando di curare i particolari in campionato e nelle coppe europee con la stessa voglia e determinazione".