Alle 16 l'Atalanta sarà impegnata nell'amichevole i lusso contro il West Ham. Il nuovo acquisto, l'ex Juventus Merih, ha raggiunto il gruppo capitanato da Gasperini. Partirà dalla panchina, per essere impiegato più tardi, per prendere confidenza con i nuovi compagni di squadra.(4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Rice (c) Soucek; Fornals, Yarmolenko, Benrahma; Antonio. All. Moyes(3-4-2-1): Musso, Palomino, Toloi (c), Djimsiti, Gosens, Freuler, De Roon, Pasalic, Maehle, Miranchuk, Piccoli. All. Gasperini.