di Nicolò Vallone

Spesso è molto difficile sfatare i luoghi comuni, specie quelli che riguardano la presunta posizione di potere che porterebbe la Juventus a essere favorita dal sistema calcio. Non solo gli arbitri, ma anche alcune "squadre amiche" spianerebbero la strada ai bianconeri quando li affrontano. Tra queste l'Atalanta, una delle principali accusate da questa corrente di pensiero. Tesi alimentate anche dalla "juventinità di Gasperini" che spingerebbe ulteriormente la Dea a stendere il tappeto rosso alla Juve...



INVERNO CALDO - Nelle ultime tre stagioni, la Juve ha vinto metà dei match disputati contro Papu e compagni: il bilancio in questa arco temporale è di 4 vittorie juventine, 3 pareggi e una sconfitta. In particolare l'Atalanta ha fatto male ai bianconeri nell'inverno della stagione 2018-19: nel turno di campionato di Santo Stefano, ci volle un guizzo risolutivo di Cristiano Ronaldo per far pareggiare 2-2 una Juventus rimasta in inferiorità numerica per l'espulsione di Bentancur; poco più di un mese dopo, un gol di Castagne seguito dalla doppietta di Zapata permisero alla banda del Gasp di strapazzare i bianconeri nei quarti di finale di Coppa Italia. Guardando poi alla sfida più recente, l'andata di questa stagione disputata a novembre, i nerazzurri diedero parecchio filo da torcere agli uomini di Sarri e andarono in vantaggio con Gosens (ora nel mirino bianconero). Ci vollero un doppio Higuain e il sigillo di Dybala per vincerla 3-1 al Gewiss Stadium. E non c'è dubbio che domani, nello Stadium torinese, sarà partita verissima tra le due rappresentanti italiane in Champions.