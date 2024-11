Manca un'ora e mezza al calcio d'inizio della sfida tra Aston Villa e Juventus in programma al Villa Park di Birmingham in Inghilterra. Una sfida importante per i bianconeri, per il loro percorso in Champions League. L'emergenza a cui deve far fronte il tecnico Thiago Motta è ormai nota, soltanto 14 giocatori di movimento tra i convocati e tre portieri. Una sfida difficile. Clicca su "vai alla gallery" per le foto ed i video da Birmingham. Dove sono attesi anche parecchi tifosi bianconeri.