La Fifa ha mal digerito l'assenza di Cristiano Ronaldo alle premiazioni del The Best Football Awards 2019 ieri a Milano. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Infantino lo ha chiamato comunque sul palco per la Top11, senza che fosse stata data alcuna spiegazione per la sua assenza.



Secondo Tuttosport, invece, il campione della Juventus avrebbe boicottato perché amareggiato della sconfitta da parte di Messi come miglior calciatore dell'anno: considera un tradimento la vittoria dell'argentino del Barcellona, che ha chiuso la scorsa stagione con la Liga sì, ma anche con l'ennesimo flop in Nazionale.