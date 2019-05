Continuano a cambiare gli scenari di mercato riguardanti Matthjis De Ligt. Il difensore dell’Ajax classe 1999 è corteggiato da tutte le big europee, rimaste impressionate dalle prestazioni offerte nel corso del cammino in Champions League. L’olandese sembrava ad un passo dal Barcellona, ma negli ultimi giorni questa pista sembra essersi raffreddata a causa della distanza tra la richiesta del giocatore e l’offerta societaria. Così anche gli altri club possono sperare di piazzare il colpaccio. La Juventus resta in agguato, ma la concorrenza è particolarmente nutrita. Il Manchester City e lo United guardano con interesse il giocatore, ma l’inserimento di Paris Saint-Germain e Real Madrid spaventa tutti. Ci si aspetta un’asta milionaria per assicurarsi De Ligt.