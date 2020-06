6









Durante l'ultima puntata di Quarto Grado, il cronista del settimanale Oggi Giangavino Sulas, parlando della pandemia coronavirus, è tornato indietro di qualche mese concentrandosi su un episodio che riguarda la Juventus: "Siamo ai primi di agosto, chi si è ammalato al ritorno dalla tournée in Cina? Volete il nome? - chiede - L'allenatore, Sarri". Poi Sulas continua: "E chi si è ammalato con lui di polmonite? Un addetto stampa della società. Magari sarà un caso eh, non voglio accusare nessuno, ma nessuno oggi ha fatto un test sierologico per capire che tipo di polmonite avevano?!".



Nella gallery qui sotto il video dell'intervento di Sulas