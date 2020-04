L'ex centrocampista della Roma Marcos Assuncao ricorda il suo gol segnato alla Juventus a Teleradiostereo nella stagione 2001/02: "Giocare a Torino era difficilissimo, ma noi eravamo forti. Avevamo un gruppo di giocatori di altissimo livello. Segnare il gol della vittoria fu una cosa bellissima. Come mai chiusi io il contropiede? A me piaceva tanto aiutare i compagni in attacco, quindi spesso cercavo di inserirmi davanti. Ero felicissimo di giocare in una Roma cosi forte".