. La donna era stata accusata da Massimiliano, suo ex compagno, di aver utilizzato per sé stessa e per pagare gli studi a un'altra sua figlia (avuta in una relazione precedente) i soldi (10mila euro al mese) versati dall'allenatore delladopo la loro separazione, avvenuta nel 2017, per il mantenimento del figlio undicenne, che continuava a vivere con la mamma. Un'indagine della Guardia di Finanza aveva quantificato in circale presuntesu un totale di 600mila euro percepiti dalla Ughi.Oggi inil Giudice per le indagini preliminari Edmondo Pio ha letto la sentenza di assoluzione:. Gli avvocati difensori Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino hanno commentato: "Si tratta di una decisione che ci soddisfa pienamente, ora speriamo che la famiglia trovi serenità".