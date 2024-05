Anche il giornalista Paolo, negli studi di Sky, ha voluto dire la sua sullavista contro la. "Sono curioso e mi divertirebbe assistere al dialogo che ci sarà tra Allegri e la proprietà a fine campionato", le sue parole. "Allegri dirà che avevano due obiettivi, entrare tra le prime quattro e arrivare in fondo alla Coppa Italia. Li centrerà. La proprietà gli dirà che il percorso per raggiungere gli obiettivi non è molto convincente. La conclusione è che non c’è più empatia tra squadra e allenatore, non c’è sinergia tra proprietà, squadra e allenatore per ricominciare su un progetto che sembra ad un binario morto".