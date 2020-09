Paolo Barros, presidente dell'associazione Neri Italiani, ha parlato a Open della questione Suarez: "Sentiamo sempre dire dalla politica che le urgenze sono altre e non si può pensare a quasi due milioni di ragazzi, ma poi vediamo che per chi ha i borsoni pieni come Suarez la cittadinanza si ottiene in quindici giorni. È una vergogna per un Paese civile come l’Italia. Dobbiamo usare questo caso per riportare l’attenzione sul tema. Noi come associazione chiediamo la modifica dei decreti sicurezza e poi vogliamo finalmente una riforma del diritto della cittadinanza, che sia giusta, civile e in linea con gli altri paesi europei. L’Italia è uno dei pochi dove esiste lo ius sanguinis. Io mi batto per un’alternativa, che sia lo ius soli o lo ius culturae che in questo momento è la cosa più vicina e fattibile".