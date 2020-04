E' durissima la presa di posizione dell'Associazione Calciatori sulle linee guida che i 20 club di Serie A hanno concordato in tema di taglio degli stipendi, dopo l'Assemblea di Lega tenutasi oggi.



"È una proposta vergognosa e irricevibile. È chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori", è il contenuto della nota affidata al vicepresidente AIC Umberto Calcagno.



IL COMMENTO DI TOMMASI - Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ha affidato all'Ansa il suo commento sulla proposta della Lega Serie A in tema di taglio degli stipendi: "Se le società di serie A si devono trovare in assemblea per dire che non pagheranno gli stipendi, quando in realtà a tu per tu con i giocatori i singoli club stanno cercando accordi di buon senso, è molto preoccupante. Come ha detto Messi, non riesco a capire la logica imprenditoriale alla base di questo comportamento: mettere in cattiva luce i giocatori, principali protagonisti dello spettacolo, quando tutti o quasi stanno già discutendo con i club come uscire insieme da questa crisi, mi pare una follia".