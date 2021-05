Il presidente dell'Associazione Italiana Agenti Giuseppe Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare la vicenda che vede implicati in particolar modo il procuratore Alessandro Lucci e il calciatore della Juve Leonardo Bonucci: "L’Associazione Italiana Agenti ha segnalato, ma non denunciato la vicenda di Alessandro Lucci e Leonardo Bonucci. Le indagini spettano alle procure, non a noi. Non condanno Bonucci, è sempre successo che un giocatore cerchi di consigliare un compagno di squadra. Non trovo analogie con Calciopoli, spesso si tratta di casi di millanteria. Ho chiesto un tavolo di confronto al presidente Gravina, che ultimamente sta dando più ascolto alla nostra categoria".