Non sarà il giocatore da 120 palloni toccati come voleva Sarri, ma se la Juventus dovesse rinunciare a Miralem Pjanic perderebbe senza dubbio un giocatore dalle mille risorse: da quando è arrivato in Italia nel 2011 alla Roma, il bosniaco ha totalizzato: 66 assist e 573 occasioni da gol, nessuno ha fatto meglio di lui; 26 gol da fuori area, altro record. Solo Toloi e Luis Alberto hanno iniziato più azioni terminate con un tiro a porta dello juventino. E solo Leo Messi ha segnato più gol di Pjanic su punizioni dirette.