di Nicolò Vallone

La scorsa settimana contro il Ferencvaros, Alex Sandro si è ripreso il posto da titolare sulla fascia sinistra dopo l'infortunio che gli aveva impedito di cominciare la stagione. Dopo la parentesi Frabotta nella partita dal sapore amaro di Benevento, il brasiliano stasera contro la Dinamo Kiev ha fatto la voce grossa e ha voluto far vedere perché, ormai un lustro fa, la Juventus ha puntato su di lui come freccia mancina.



CHE PARTITA! - Spesso tacciato di non sapere, o non saper più, crossare come si deve, oggi ha contribuito a rompere il match servendo il traversone vincente per la girata di Federico Chiesa. E poco dopo ha propiziato la traversa di Cristiano Ronaldo con un controllo orientato volante spaccagambe che ha mandato fuori giri il diretto marcatore. E a fine partita si è pure tolto la soddisfazione di indossare la fascia da capitano quando Leonardo Bonucci è stato sostituito. Tira aria di rivincite dalle parti di Torino, ma ora c'è da portare a casa il derby e poi dare l'assalto al Camp Nou!