di Federico Mariani

“Non so se Pogba partirà per il tour in Australia con la squadra”: Bastano poche parole dell’agente Mino Raiola ad infiammare i sogni delle notti di mezza estate di buona parte dei tifosi della Juventus. Dopo il ritorno di Gianluigi Buffon, non è un mistero che i bianconeri vogliano riportare a Torino un’altra importante pedina. Uno che con la maglia del club campione d’Italia ha vinto scudetti ed è arrivato ad un passo dal sollevare la Champions League, la Coppa dei desideri. Ma quante possibilità ci sono di un ritorno del centrocampista francese a Torino?



AGENTE – Indubbiamente le dichiarazioni del suo agente Raiola al Times sono indicative: "Tutti conoscono la volontà di Paul, dall'allenatore ai dirigenti, fino al proprietario. Non so se Pogba partirà per per il tour in Australia con la squadra, vediamo giorno dopo giorno. Non è un segreto che voglia andare via, ci stiamo lavorando...". Tradotto: il francese, campione del mondo nel 2018, vuole assolutamente lasciare il Manchester United con il quale il feeling è crollato negli ultimi mesi. Serve una nuova sfida. Non è detto che sia la Juventus, data la forte concorrenza del Real Madrid. Sicuramente a favore dei bianconeri c’è l’ottimo rapporto con lo stesso Raiola. Ed il procuratore è un’arma preziosa.



PROGETTI – Tuttavia, a Torino hanno le idee chiarissime. Non si possono piazzare contemporaneamente due colpi particolarmente dispendiosi dal punto di vista economico. Meglio concentrarsi su un’operazione alla volta. E al momento la trattativa più delicata resta quella intavolata con l’Ajax per Matthjis De Ligt grazie anche alla mediazione dell’agente. Una volta ultimato questo trasferimento, si potrà valutare come muoversi sul mercato.



CESSIONI – Inoltre ogni cosa ha il suo prezzo. Figuriamoci se si tratta di uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il valore di Pogba non è mai stato in discussione e lo United non vuole privarsi del suo gioiello. Emblematico il prezzo fissato dai Red Devils: 150 milioni di euro. Una somma notevole, forse insostenibile per le finanze della Vecchia Signora. Anche per questo motivo si opterebbe per due soluzioni: piazzare diverse cessioni e costruirsi un discreto tesoretto o trovare una o più contropartite tecniche, seguendo l’esempio del Real Madrid. A questo proposito si era parlato anche di un ipotetico inserimento di Paulo Dybala nella trattativa con il Manchester. Uno scenario che, per il momento, non trova conferme. Insomma, i tifosi bianconeri dovranno armarsi di pazienza: il sogno Pogba non tramonta, ma richiede tempo.