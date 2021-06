Mentre da questa parte del mondo stiamo assistendo agli Europei, al di là dell'Atlantico sta andando in scena la Copa America, nella quale è protagonista anche la Juventus. Nella vittoria per 4-0 del Brasile contro il Peru, infatti, il gol che ha sbloccato il match è stato realizzato da Alex Sandro su assist in sponda di Gabriel Jesus, attaccante nel mirino bianconero. Il terzino sinistro della Juve ha continuato a imperversare, andando pure vicino alla seconda rete, mentre sull'altra fascia conduceva un'attenta gara l'altro juventino Danilo (i due poi hanno esultato insieme su Instagram).



GLI ALTRI - Nel frattempo, la Colombia è andata a sbattere sull'eroica resistenza del Venezuela: 0-0 con Juan Cuadrado che ha rimediato pure un'ammonizione. Nella notte, invece, andrà in scena l'Uruguay di Rodrigo Bentancur che sfida l'Argentina di Leo Messi.