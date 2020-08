La Juve non ha mollato un attimo la presa su Federico Chiesa, per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla cessione dopo aver alzato un muro un anno fa. L'indizio che conferma la possibile cessione dell'attaccante classe '97 arriva dal Corriere Fiorentino, secondo il quale il club viola sta valutando seriamente tre piste per il dopo Chiesa: Domenico Berardi del Sassuolo, Riccardo Orsolini del Bologna e Cengiz Under della Roma, questi ultimi due sono anche idee bianconere.