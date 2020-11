11









L'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato a SpazioNapoli dell'intenzione delle istituzioni di raccogliere i cimeli posti dai tifosi all'esterno del San Paolo in omaggio a Maradona: "Sorveglianza notturna dei cimeli? L’area è sorvegliata da telecamere a circuito chiuso, ma non abbiamo custodi disponibili. Se anche grazie alla vostra disponibilità e cassa di risonanza si riuscissero a trovare persone disponibili a fare turni, noi del Comune ne saremmo grati e pronti a ringraziare".



LADRO JUVENTINO - L'assessore si è poi spinto oltre, scadendo nell'ennesimo luogo comune. Paradossale, per chi combatte contro gli stereotipi da una vita. "Devo anche dire che non sono particolarmente preoccupato - le sue parole -. Non credo esista un ladro che possa avere l’ardore di rubare i cimeli di Diego, anche se ci sono maglie preziose. Dovesse accadere una cosa del genere, allora ci potrà essere una sola spiegazione: che il ladro sia juventino“.