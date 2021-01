6









“La partita si giocherà. Ho sentito il direttore generale dell’Asl di Torino e non è stata presa nessuna decisione". Si esprime così Matteo Marnati, l'assessore Covid-19 della Regione Piemonte, intervenuto durante la trasmissione Qui Studio a Voi Stadio per commentare le vicende legate a Milan-Juve: "Se non ci saranno gravità, l’Asl non interverrà: al 99,99% il match si disputerà. In questo momento non c’è un’emergenza tale da far intervenire l’Asl. Dispiace per i due positivi, ma non c’è bisogno di un intervento sanitario".



PAROLE ASL - "Credo che il messaggio iniziale sia stato frainteso. Da un punto di vista sanitario la situazione non si può definire grave. Siamo abituati a gestire nel mondo del calcio un simile numero di contagi. Evidenza di un focolaio? Ho sentito l’Asl di Torino e non c’è nessuna gravità. Non saremo noi a bloccare la partita e posso rassicurare tutti".