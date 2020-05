Frecce Tricolori in volo nel cielo di Torino. Lo spettacolo è andato in scena oggi, quando in tanti erano pronti con i loro cellulari in mano per immortalare questo momento speciale. Tra loro c'era anche Edoardo Bandini, il Commercial PR Manager della Juventus, che dopo aver fotografato le Frecce Tricolori ha postato la foto sul suo profilo Instagram (@edobandini). Tra i tanti like (c'è anche quello di Massimo Oddo), spunta il commento di Leonardo Bonucci: "Ma oggi il divieto di assembramenti non valeva?" chiede ironicamente riferendosi alle tante persone accalcate per strada con lo sguardo all'insù per godersi lo spettacolo.