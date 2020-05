Le Frecce Tricolori che hanno volato oggi nel cielo di Torino hanno dato via a molte polemiche a causa dell'assembramento che si è creato per le vie e le piazze della città senza rispettare le norme di sicurezza anti coronavirus. Il sindaco di Torino Chiara Appendino è intervenuta duramente: "Così non va, porterò la questione al comitato per la sicurezza”. Poi continua con un post su Facebook: "Sono più che felice di complimentarmi con i torinesi e riconoscere l'impegno, loro e di noi come Istituzioni, quando le cose funzionano – ha scritto in un post su Facebook - Ma questo non è stato il caso. Porterò questa situazione al tavolo di pubblica sicurezza”. Frasi rivolte non ai cittadini, come precisa lo stesso sindaco, ma contro tutti: "in primis noi come istituzioni".