di Il Gobbo

La sensazione è questa: la festa dell'Inter passa su tutto il resto, così come il calcio - alle volte - sembra avere regolamenti diversi rispetto alle altre aree del Paese. Cosa bisognava fare perché i festeggiamenti interisti venissero definiti vergognosi? Perché questo sono: vergognosi. Dopo la domenica in cui hanno riempito Piazza del Duomo a Milano, sindaco e istituzioni hanno scelto la strada contenitiva: tremila persone, con l'invito dal Comune e dal club (bravo!) a "festeggiare responsabilmente". Ecco, tutto questo non è avvenuto. Anzi: è stato un assembramento consentito, mentre in centro a Milano si manifestava per la legge Zan con tutte le precauzioni del caso.



Nessuno ha parlato. Nessuno ha sollevato la propria indignazione. Lo facciamo noi: dateci pure dei 'rosiconi'. Ma scene del genere, un anno fa, a Torino non si sono viste. E il covid non aveva certamente questa forza...