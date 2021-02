Oggi si è svolta l'Assemblea di Lega Serie A con argomento principe i diritti auidovisivi (alias "diritti tv") per il triennio 2021-2024. Al momento le trattative si sono arenate sulle divergenze tra i club sull'ingresso dei fondi Cvc-Advent-Fsi: come spiega Calciomercato.com Roma, Bologna, Torino, Genoa e Sampdoria spingono per una soluzione immediata, mentre Napoli e Lazio che hanno già pagato gli stipendi preferiscono temporeggiare. Inter e Milan ancora non prendono posizione, mentre la Juventus pende dalla parte di chi vorrebbe prendere ancora tempo, perché vorrebbe definire meglio gli accordi in chiave SuperLega. Insomma, tutto rinviato a lunedì.