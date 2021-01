Un'assemblea di Lega importante, anzi fondamentale per la Serie A. I club, infatti, sono chiamati all'elezione delle cariche di vertice con il presidente Paolo Dal Pino e l'amministratore delegato Luigi De Siervo come nomi caldi per un nuovo mandato.



Dopo essere andata a vuoto la prima votazione, ecco il verdetto della seconda: Paolo Dal Pino è stato rieletto presidente con 14 voti, ma ha comunicato all'Assemblea che si riserverà se accettare o meno la nomina nell'arco della prossima settimana.