Lite tra Marotta e Lotito nell'ultima Assemblea di Lega. L’ad nerazzurro insisteva sulla necessità di individuare un profilo condiviso per la presidenza della Lega Calcio. "Se hai un nome, dillo", gli ha risposto allora il numero uno della Lazio. "No, non ce l’ho", ha replicato Marotta.



"E allora troviamo convergenza su un nome, visto che ci sono tre candidati", ha ribattuto ancora Lotito, ribadendo poi uno dei suoi punti fermi, ovvero la differenza tra lui, presidente e proprietario di un club, e appunto Marotta, “semplice” dirigente. Dal Corriere dello Sport in edicola.