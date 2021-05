Nel suo intervento di apertura dell'assemblea dei soci Exor, John Elkann non ha parlato di Juventus. Certo, è lecito supporre che in via non ufficiale si sia bisbigliato qualcosa sui destini della società bianconera, alle prese con cambiamenti importanti al suo interno e con una chiusura di bilancio al 30 giugno 2021 che non fotograferà una situazione felicissima. Tra i temi più attesi in chiave Juve c'è l'aumento di capitale. Nessuna menzione, nemmeno nel documento ufficiale di Exor (che invece cita la Ferrari). Se ne potrà tornare a parlare, ma oggi da Amsterdam non arriva nulla su quel fronte. DIVIDENDI - Come riporta Calcio e Finanza, dall'assemblea dei soci Exor la famiglia Agnelli-Elkann, attraverso Giovanni Agnelli Bv primo socio della holding, esce con 55 milioni di dividendi. Qui, John Elkann è il primo azionista con il 38% mentre il secondo, con l'11,85%, sono gli Eredi Umberto Agnelli, di cui il presidente della Juventus è l'alfiere.