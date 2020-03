Secondo quanto riporta Sky Sport, durante l'assemblea di Lega che si è tenuta oggi al CONI, annullata a causa della mancanza del numero legale di partecipanti, ma andata avanti in maniera informale tra le società presenti, si è parlato del possibile slittamento della prossima giornata di campionato così da far recuperare Juve-Inter domenica oppure lunedì sera a porte chiuse. Secondo Sky non si è parlato del possibile recupero della semifinale di ritorno tra Juve e Milan all'Allianz Stadium, che non ha ancora una data di recupero.