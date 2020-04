E' stata convocata per oggi, alle ore 9 in videoconferenza in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11 in seconda convocazione, l'assemblea nazionale della Lega calcio di Serie A. Nell'ordine del giorno dei lavori, il presidente Paolo Dal Pino ha indicato fra l'altro "l'aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-21 e sulla fatturazione e pagamento della sesta rata dei corrispettivi 2019-20; audience certificata della stagione sportiva 2019-20: adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali correttivi; scenari attività sportive e relativi protocolli".