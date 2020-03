Si è conclusa l’assemblea di Lega Serie A, rigorosamente tenuta in videoconferenza. Come riporta Sky Sport, sono state prese indicazioni per quanto riguarda la riunione che l’Uefa terrà domani con le varie Federazioni internazionali. La direzione sarà quella di chiedere più tempo per concludere il campionato, attualmente sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. Durante il corso di questa assemblea sono stati varati diversi tavoli di lavoro: dalle tematiche politiche a quelle economiche, come quella sui rapporti con il governo e quella sugli stadi, argomento di grande rilievo una volta che la situazione sarà tornata alla normalità.



L’INTERVENTO DI AGNELLI – Nel corso della conference call, è stato molto apprezzato l’intervento di Andrea Agnelli, presidente della Juventus a capo dell’Eca, l’associazione dei club europei, il quale ha ribadito che adesso il problema non è solo una difficoltà di poche persone, non è una problematica solo italiana ma europea, invitando tutti a remare dalla stessa parte.