A sorpresa, nel corso dell'che si è svolta oggi, è intervenuto Luciano. Direttore Generale bianconero dal 1994 al 2006, prima di venire travolto dallo scandalo di Calciopoli. Moggi si è presentato all'Assemblea portando in regalo al presidente uscente e dimissionario, Andrea, unacompresi gli stralci delle intercettazioni telefoniche riguardanti altri club italiani.Con queste parole l'ex dg ha consegnato la chiavetta ad Agnelli: "Sono qui per capire, a leggere i giornali sono catastrofi e invece sento cose diverse. Poinove scudetti non si vincono con facilità, solo chi c'è dentro sa le difficoltà che ci sono per vincere. La leggenda che la Juve vince perché ruba, è assurda.anzi forse hanno rubato qualcosa a noi. Come a Perugia col diluvio del Curi. Pure l'anno dopo quando hanno cambiato le regole in corsa per favore la Roma facendo giocare Nakata, che segnò contro di noi proprio il gol scudetto. E poi guardate chi c'è in panchina a fare il team manager (Oriali, ndr), quello che ha contraffatto il passaporto di Recoba. Io ancora combatto per Calciopoli, noi siamo stati ritenuti colpevoli per cose che hanno fatto altri.".o non ha saputo difendersi ed è diventata unsoprattutto dei media". Ha concluso Moggi, consegnando il cofanetto.ha poi ribadito: "Ribadisco quanto ho detto in apertura,. Per quanto riguarda il campo, se uno pratica sport lo fa per vincere, è l’unico obiettivo".