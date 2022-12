Le parole di Lucianoall'Assemblea degli Azionisti, intervenuto come piccolo azionista e applaudito dalla platea:Un appaluso che mi commuove, grazie. In tanti si domanderanno perché ho chiesto di parlare, ci ho pensato su. Vi vedevo tutti tifosi eccezionali dalla tribuna, ora sono in platea e devo dire delle cose. Sono venuto per 3 motivi: capire sul bilancio della Juve perché sui giornali solo catastrofi, invece qui sento cose diverse; poi voglio ringraziare Agnelli, 9 scudetti non si vincono con facilità, sono cose che difficilmente si capiscono ma chi è dentro lo sa, in una società che non si è mai difesa. Per questo è diventata un giocattolo nelle mani di tanti. La Juve vince perché ruba, ma è assurdo, ha sempre vinto sul campo! Non ha mai rubato niente, a Perugia ci hanno rubato qualcosa, nel diluvio del Curi, l’anno dopo con la Roma che vinceva quando il presidente del CONI di allora, cambiò le regola in corso, fece giocare Nakata che decise la partita a Torino. I passaporti? L’Italia è questa, guardate chi sta in panchina a fare il team manager: quello che ha contraffatto il passaporto di Recoba.So come ha lavorato Andrea. Io ancora combatto per Calciopoli, noi indicati colpevoli di quello che hanno fatto gli altri. Andrea qui c’è un cofanetto con una chiave, qui c’è tutta Calciopoli. Qui sentirai Carraro dire che Fiorentina e Lazio non possono retrocedere, che dice non aiutate la Juve prima della partita contro il Milan.Secondo intervento diSe è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze, perché pensano di aver trovato cose nuove da discutere, è altrettanto vero che dovrebbe essere riaperto Calciopoli. Una ferita che non si rimargina né per noi né per la Juve, da 6 anni lavoriamo su questo cofanetto, quando Carraro dice di non aiutare la Juventus, intercettazioni che potete ascoltare.Non mi è piaciuto Arrivabene, le squadre si fanno di concerto. La Juve non ha un centrocampo, non vanno presi attaccanti ma centrocampisti che li servano.Terzo intervento di Moggi:Non voglio colpe di altri, la difesa deve arrivare da chi ha la proprietà della squadra. Abbiamo cercato, Andrea e la famiglia sapeva cosa facevamo noi, abbiamo sempre cercato di lesinare la lira per portare vantaggi economici alla Juve. Non abbiamo chiesto soldi all’azionista e abbiamo vinto tutto. I tifosi devono fare i tifosi, se no stanno a casa a vedere la televisione. Quando ho preso Ancelotti mi avete detto che ho preso un maiale, ho detto: sarà la prima volta che un maiale allenerà la Juve. I tifosi devono essere fino alla fine con la Juventus. La soddisfazione che provate voi la provano anche i dirigenti. Ci dovrebbe essere più coinvolgimento nella difesa della Juve che non ha ritenuto o saputo difendersi. Le conseguenze le ho pagate io.