Dalle 15.30, le parole in conferenza stampa di Andrea Agnelli: su IlBianconero.com, la diretta testuale.



15.25 - Prendono posto i dirigenti Pavel Nedved e Federico Cherubini: sono entrambi in prima fila e in attesa delle parole di Andrea Agnelli.



15.30 - PARLA AGNELLI: "E' stata un'assemblea, come sapete virtuale, tenendo conto delle normative vigenti per il virus. Oggi era l'ultimo giorno utile per comunicarla in questo modo. Ci è sembrato più corretto farlo così e ci risulta che altre società più quotate abbiano fatto con le medesime modalità. Un pensiero a tutte le famiglie coinvolte dal virus. Un pensiero a tutto il personale sanitario, a tutti coloro che lavorano nei presidi sanitari, per far sì che tutti abbiano la giusta assistenza. Mi faceva piacere fare con voi un paio di riflessioni sul 19-20 e di attualità. Un anno agrodolce, sul campo e fuori dal campo. Ottenuti grandi risultati, ma anche delusioni inaspettate. Aver portato a termine l'aumento di capitale a gennaio ha posto le basi per una robustezza che non ci saremmo aspettati di dover utilizzare per i motivi per cui ci siamo trovati a utilizzarli. Un applauso a chi guida la parte sportiva. Fabio Paratici è in bolla dopo il caso di positività e ci sta ascoltando da qualche metro più in là. Il raggiungimento del nono scudetto, date le condizioni, non ha trovato il giusto riconoscimento. Sia da parte nostra, che dai tifosi, ma anche dagli addetti ai lavori. Rimango convinto che solo più avanti capiremo ciò che hanno significato questi anni. Le donne che hanno vinto il terzo scudetto consecutivo: Braghin è il miglior dirigente del calcio femminile, al mister Rita Guarino. All'Under 23, un abbraccio a Fabio Pecchia che ci ha lasciato: la Coppa è un risultato straordinario che espongo con tanto orgoglio. Esporre un trofeo era al di là delle nostre aspettative. E' un progetto che va avanti, che trova i suoi obiettivi, che cresce. Ragazzi che possono trovare spazio nella nostra realtà e al servizio delle ragazze. L'anno scorso alcuni componenti dell'Under 20 arrivavano dall'Under 23. Così i mister delle categorie inferiori si trovano ragazzi che giocano.



DELUSIONI - "Non posso non ricordare le delusioni: abbiamo perso due finali, ci bruciano ancora. Così come l'eliminazione agli ottavi di Champions, risultati che non ci hanno soddisfatti. Fuori dal campo, prima di trovarci in questa situazione, stavamo ottenendo dei risultati al passo con delle aspettative a medio termine. Mi piace citare i ricavi delle sponsorizzazioni - 133 milioni - posizionando i ricavi commerciali a 153 milioni, slegando quella che è da sempre uno dei punti di debolezza del calcio italiano. Numero due: per quella che è la crescita che ci aspettiamo in maniera successiva, su Instagram il marchio Juventus è diventato il primo marchio e ha superato Gucci ed è di 2 milioni avanti. Questo è un segno di dimensione del brand Juventus, così da sfruttare quest'enorme platea di followers virtuali. Da un lato però c'è una gestione emergenziale, da presidente ECA e da membro Uefa, con tutte le autorità, e poi il lavoro fatto per un'importante riorganizzazione interna".



CAMBI INTERNI - "L'ho fatto per farlo rendere al meglio. Da tre a due riporti, l'area football è affidata dal Managing Director a Fabio Paratici, l'area revenue è di Stefano Bertola. Cherubini assumerà la carica di Football Director. Con Nedved ci dividiamo area business e area sport. Qui c'è la leadership della Juventus come l'abbiamo ipotizzata in questo momento. L'obiettivo è il perfezionamento e la coesistenza delle aree amministrative, così da avere maggiore agilità e un ambiente fertile per quello che sono le maggiori aree di interesse, sport o business che siano".



GESTIONE EMERGENZIALE - "Ritornare a giocare e adempimenti dei protocolli. Da un lato abbiamo grossi effetti economici, dall'altra grossa responsabilità. Partirei da quest'ultimo effetto: se c'è il giocatore positivo, si urla shock ma abbiamo trovato un positivo. Quello che va riconosciuto al mondo del calcio, e guardiamo alla Serie A, abbiamo 4mila persone con screening continuo e se c'è positivo viene posto immediatamente in isolamento fiduciario e non c'è rischio per società. Questo per me è estrememente positivo, evidentemente comporta investimento importante per le società così da adempiere i protocolli. Così tuteliamo le nostre aziende, gli altri hanno fatto solo smart working, dovremmo altrimenti chiudere le società. Il lavoro fatto sin qui vede un ringraziamento ai ministri Spadafora e Speranza, a Boccia per la relazione con le Regioni. A Gravina, alle leghe che insieme hanno lavorato per individuare un protocollo che ci permetta di portare avanti l'attività. Ritornare alle competizioni, e marzo e aprile sono stati mesi intensi con tutte le leghe e gli organismi per capire come tornare a giocare, esserci riusciti e completare tutti i campionati è un grandissimo risultato per il nostro mondo. Portare a termine Champions ed EL lo stesso. E' evidente che c'è anche una valenza economica per portare avanti le competizioni, altrimenti non abbiamo accesso alle voci dei conti economici, il sistema così diventa insostenibile. Abbiamo delle stime che iniziano ad essere più precise, di maggiore attualità rispetto all'Assemblea dell'Eca di un mese fa. Gli impatti di questa situazione a livello di sistema calcio li potremo osservare in autunno 2021. In parte incidono da marzo a giugno, in parte su ciò che viviamo adesso e non sappiamo come andrà a termine. Da un best scenario a un worst scenario, ci porta dal 20% al 50% di pubblico da gennaio a maggio e giugno. Abbiamo così una perdita di fatturato di 3,2 miliardi o 3,9 miliardi. In termini di accordi abbiamo un impatto di 1,2/1,5 miliardi. Sulla revisione per gli accordi dei diritti tv fino a 1 miliardo di impatto. C'è un'ulteriore voce peggiorativa, su utili e perdite, dai -6.5 miliardi a -8 miliardi. Se c'è un recupero di costi, dall'altra c'è tutta l'attività del mercato stimato dai 2,5 miliardi ai 3 miliardi. In questa finestra abbiamo visto come tutti i mercati abbiano perso una grossa fetta di questi trasferimenti, tolta l'Inghilterra. Dopo 20 anni di crescita del sistema, il fatturato dei club e del calcio europeo è in forte decrescita. Fattore esogeno. Le stime fanno ipotizzare che per tanti club, senza considerare le seconde divisioni, circa 360 club avranno bisogno di aumenti di capitale per un totale di 6 miliardi. Se guardo come deve essere con anche uno sguardo positivo, devo dire che ci sono e rimangono opportunità, cambi tecnologici. Puntiamo su questo. Rivedendo le strategie di crescita e rimane fondamentalmente un grosso valore da parte dell'industria, testimoniato dall'interesse di grandi gruppi. Continuano a strizzare l'occhio alla crescita guidata dai grandi club".



DEBOLEZZE - "Il calendario è congestionato in una situazione normale, oggi lo è di più. Ipotizzare di rimandare una partita significa sapere di non poterlo fare. Solito discorso quando si andrà a scadenza del calendario approvato da Fifa. Oggi vediamo valutazioni importanti e vediamo in casa con i diritti tv che valutano circa 15 miliardi, il 10% di questa per 1 miliardo e mezzo. Di ieri la notizia che il Texas Pacific Group, vecchi proprietari della Ducati, avrebbero fatto offerta per rilevare seconda lega inglese. Teniamo in considerazione quello che è stato il progetto della Premier, il Project Big Picture, cioè una governance del sistema inglese per la ridistribuzione dei diritti televisivi. Emerge appetito da parte degli operatori verso la governance ed è elemento di grosso conforto in questo preciso momento. Abbiamo dato prova di una grandissima serietà, di una grandissima convergenza finché non abbiamo ripreso attività. Vale a livello internazionale, ma anche a livello nazionale dove la federazione con le altre leghe e i club, con l'assocalciatori, hanno fatto tutto ciò che serviva per far ripartire l'industria. Aveva un comparto economico estremamente importante, il sistema ne uscirà rafforzata e con uno spettacolo ancora più appetibile. Quelli di oggi e quelli di domani".



AUMENTO DI CAPITALE - "Grazie all'aumento di capitale, che serviva ad altri scopi, abbiamo struttura patrimoniale solida, oltre al fatto che la posizione finanziaria sia un punto importante per la società, giova fare attenzione sul fatto che gli attivi valgano il 50% dei nostri dubbi. La nostra vicenda ci pone in una posizione di forza patrimoniale".



FORMAT SERIE A - "Non credo ci sia l'esigenza. Da un lato c'è il mero elemento: se s'inizia una partita, non si cambia in base a che carte si hanno in mano. Una competizione che inizia in un modo, deve finire in un modo. Diverso il discorso se altre tipologie possano essere più appetibili. Penso che il protocollo datoci dalla Federazione, in accordo con Ministero e CTS, se applicato correttamente è sufficiente a permetterci di finire la stagione senza alcun intoppo. Basta essere diligenti nell'applicazione".



SARRI - "Di Maurizio ho un ottimo ricordo come persona, una persona colta con senso di umorismo, con diversi interessi oltre al calcio che è la prima passione e lo vive in maniera coinvolgente. Sono estremamente felice di aver vinto lo scudetto con noi. Mi piace ricordare spesso come ci sia un'alchimia che si crea nello spogliatoio, che porta a superare ostacoli che sembrano insormontabili. Ciò che non è successo con Maurizio: non si è creata quest'alchimia. Abbiamo vinto uno scudetto insieme, lui stesso - quando me l'hanno chiesto - è stato indicato da me per portare la coppa al museo. E sarà sempre ricordato come un allenatore vincente della storia di questa società".



CAMBIO DI STRATEGIA - "Sul mercato? E' comprensibile la domanda. Ne ho discusso con Pavel, Fabio e Federico: quali sono gli obiettivi a lungo periodo? Evidentemente una ricalibrazione degli investimenti ci deve essere, l'ho scritto specificatamente nella lettera che fa fronte al bilancio, abbiamo svolto una fase di investimenti fortemente espansiva. Sarà così per tutti. Il Real quest'anno non ha comprato un solo giocatore. Si deve ritenere applicata all'industria e non al singolo club. In assenza di risorse aumenta la creatività: l'individuazione di talenti in diverse fasi della vita. Un eventuale ritorno delle loro prestazioni sportive. Per arrivare a un equilibrio economico senza trascurare la competitività della Juventus che vuole vincere in Italia ed essere competitiva in Europa".



PARATICI - "Fabio ha il contratto in scadenza, Federico ha il contratto in scadenza. Sono responsabili del settore sportivo e tutti, tutti!, che hanno contratti federali e quindi con scadenze in Juventus sono in scadenza al 30 giugno dell'anno prossimo. Abbiamo parlato più volte di affrontare di gestire la situazione Juventus del medio periodo, dal 21 al 24. Avendo messo una struttura organizzativa oggi, dovrebbe essere sufficiente a evitare le domande. Lecite. Poi spesso mi è capitato in questi anni di trovarmi di fronte a casi mediatici che non trovavano fondamento nella realtà. Andrea in discussione, qua e là. Voi come categorie perpetuate questi messaggi. Loro godono della mia fiducia, ognuno di loro mi ha manifestato felicità e benessere di stare in Juventus. Assieme a Stefano e Giorgio sarà rivisto il medio termine perché viviamo in un modo completamente diverso. Vivremo le sfide sportive che abbiamo avanti, la più importante è quest'anno con il decimo scudetto consecutivo".



LOCKDOWN - "Non sono un virologo, mi rimetto a ciò che mi dicono. Se osservo il comportamento in quel contesto lì, siamo stati un popolo estremamente responsabile e ligio alle direttive impartite, il collasso del sistema sanitario nessun paese, regione o comune si può permettere. Non possiamo avere un virus che fa questo. Se sarà il caso, sarà il caso. Tutti quanti dovremo affrontare una situazione complessa, bisogna dare massimo supporto a chi prenderà queste decisioni. Bisogna dare massimo supporto da parte nostra, ogni operatore conosce al meglio il proprio settore".



DIRIGENTI - "Come cambiano le mansioni? Lavoro che abbiamo svolto negli ultimi mesi in tutti i processi aziendali. Parte sport ha più appetito, abbiamo fatto chiarezza sulle responsabilità dell'uno e dell'altro. Chiarezza sull'ambito operativo da parte di Federico nella struttura. Con la responsabilità di tutti i teams e di tutte le football operations. Quindi di tutta la parte sportiva. Questo è quello che diventa lo scope dell'area di Federico. Fabio rimane responsabile della prima squadra e dell'area sportiva. Come abbiamo scritto anche oggi ci sono delle cariche ad interim, arrivano altri dirigenti apicali non nell'area sportiva".



RICHIESTE PARTICOLARI - "Non ne abbiamo, in tutt'Europa il problema riguarda gli stadi, l'apertura e l'aumento degli spettatori bisogna che sia fatto con massima responsabilità. Nei panni dei regolatori, è difficile dare una direzione univoca per situazioni che vanno da Malta all'Islanda, o da Bolzano a Catania. Sono situazioni di diffusioni del virus diverse e l'indicazione che va data è un minimo di mille persone. Ci sono poi impianti diversi che possono accogliere più persone con lo stesso livello di sicurezza. Il nostro compito è quello di attenerci alle disposizioni date. Se abbiamo dei professionisti che lavorano sul possibile aumento di persone allo Stadium, lo facciamo e poi lo mettiamo a disposizione della Lega. Quella è una voce che a tutti i club manca. Dobbiamo avere anche noi la sensibilità che ci viene data per tutelare la situazione. Mi mancano i tifosi, ai dirigenti, allo staff, ai calciatori perché un conto è performare al calcetto del giovedì e un altro è con i giocatori che manifestano la loro passione".



GIUDIZIO ALLENATORE - "Si giudica dalla Champions? Così da sempre, da 50 anni. Chi allena la Juve deve capire anche la difficoltà di vincere in Italia. Le aspettative di chi racconta le nostre storie sono quelle, ma date troppo per scontato il significato della vittoria di un campionato, anche anno dopo anno. Ogni anno ha complessità e storie diverse. Non dev'essere dato per scontato, continuiamo a lavorare con i nostri obiettivi: vincere lo scudetto, vincere la Coppa Italia, vincere la Supercoppa Italiana, provare a vincere la Champions. Ma non vincere non vuol dire non aver fatto un buon lavoro".



PIRLO - "Ho la sensazione, da queste prime settimane di Pirlo, che il mondo che ci circonda non vede l'ora di giudicare un paio di sconfitte. Ciò che è mancato a Pirlo, a cui abbina l'assenza totale di un precampionato a il debutto assoluto su una panchina, vuol dire che la nostra capacità interna di Fabio e Federico soprattutto, sarà quella di accompagnarlo in questo percorso iniziale. Non sarà privo di ostacoli, sono certo: non appena ne colpiremo uno, il mondo cercherà di colpire ciò che abbiamo deciso. Nella composizione di questo staff, quindi con Tudor, Baronio e Gagliardi, con tutti quelli che già avevamo con il gradito ritorno di Bertelli, credo sia il primo staff moderno con ognuno che ha consapevolezza del ruolo e si muove in autonomia. Tra 10 anni sarà lo staff ideale dei grandissimi campioni, quindi dei De Ligt".



LINEE DI RICAVO - "Per ora sono queste, poi sui temi di governance si possono aprire tante ipotesi oggi non contemplate. Ma è il vostro mestiere. Se andate a vedere la proposta del Big Picture degli inglesi ha tutta una sua sfaccettatura sull'utilizzo dei detentori dell'utilizzo delle proprietà intellettuali. In quel paniere si possono sviluppare opportunità che oggi non ci sono. Lì si arriverà, è la disintermediazione a cui faccio riferimento da tanto tempo. I grandi brand, i grandi club, ne trarranno grande beneficio. A breve termine, bisogna tenere duro in questa fase. Da lì non scappiamo".



TIFOSI ACCERCHIATI - "Uno juventino è abituato a vivere accerchiato, ci sta quasi bene".



JUVE-NAPOLI - "Questa è una vicenda in cui siamo collaterali. E' una vicenda tra il Napoli e i gradi di giustizia sportiva con gli organizzatori delle competizioni. Da questo punto di vista, non ci tocca assolutamente".



CHERUBINI - "Deve stare più vicino all'allenatore? Fate l'analisi sugli avverbi. Possiamo aggiungere Morganti, Pessotto, Chiellini. Non c'era nessun tipo di velleità, dare maggior peso all'uno rispetto all'altro. Quello che trovo bello tra noi è che siamo soprattutto una squadra. Il 'noi' prevale sull'io. Sempre".



DIRIGENTI - "Non c'è stato l'ingresso di fondi esterni. Quello che c'è stato è stata l'approvazione di 15 società di dare un mese di esclusiva a CvC per approfondire la loro proposta. Si arriverà a una proposta concordata e solo a quel punto lì si potrà tornare in assemblea per un voto definitivo. Ci saranno poi approfondimenti sulla struttura giuridica, fiscale, sulla tenuta della proposta in un meccanismo sportivo aperto. Avete raccontato voi tutti di club e leghe che non partecipano. Da qui a dire che è fatta c'è tantissimo lavoro. Da parte mia, personalmente, mi auspico che questo lavoro porti a una conclusione di un lavoro a un terzo per la gestione. In dieci anni in via Rossellini non è cambiato nulla. Auspico l'ingresso di una cordata come CVC e di poter dare loro strumenti per un business plan concordato. Se fossimo persone normodotate, non ne avremmo bisogno".



NAZIONALI - "Bisogna lavorare pianificando a medio-lungo periodo. Analizzando la genesi. Durante il lockdown, noi - cioè i club - urlavamo: se la Uefa non sposta l'Europeo, non possiamo spostare le competizioni. L'Uefa ha spostato l'Europeo. Ha lavorato con noi per chiudere le competizioni, creando le soluzioni tedesche e portoghesi per la fase finale. Ad aprile si sapeva che l'Uefa avrebbe voluto riprendere le competizioni alla prima finestra utile, per portare a termine quello che è il suo percorso. Playoff Europei e iniziare la Nations League. Ad aprile si sapeva. Se arriviamo a fine agosto e diamo la colpa all'Uefa per le date di recupero, prendo le difese dell'Uefa. Quando andiamo a rivedere i calendari post '24, cioè quando c'è spazio, sarebbe corretto rimodulare gli impegni della nazionale? Allora rispondo di sì. Consapevolmente che una decisione di oggi avrà effetti tra 6 o 24 mesi. Non possiamo sempre svegliarci all'ultimo".



RONALDO - "Perché non doveva andare? La bolla? Anche lì... leggo, entriamo in bolla sabato e andiamo in isolamento fiduciario in una struttura di gruppo. Non avendo più competizioni da giocare, chi vuole andare a casa può farlo. Come avviene in tutte le finestre, lunedì e martedì sono giorni liberi. Per noi è stato: ognuno di voi scelga. Non si sono rotte bolle, sono molto resistenti. Anche le balle. I giocatori, quando le nazionali chiamano, sono contenti. Sono i sogni, per tutti il sogno era andare in nazionale e per fortuna è un sogno che resta vivo anche a chi ha 100 presenze in nazionale. Rispondere alla chiamata della propria nazione fa piacere. Chi lavora e chi racconta deve rispettarlo e deve sperare che duri per sempre".



OPERATORI - "Fa piacere Amazon e Netflix che vengono a sperimentare. Quindi sicuramente è una notizia positiva, mette in discussione l'attuale modello payTv e punto. Siamo ancora indietro qui, vediamo cosa succede con le TelCo. BT in Inghilterra e Telefonica in Spagna, a noi è molto mancato. Abbiamo saltato quel ciclo o vediamo come Telecom vorrà gestire i contenuti attraverso la banda, è benvenuto. Qui stanno facendo degli esperimenti, Giorgio Ricci può spiegarlo meglio di me. Sono utili quando va direttamente al consumatore finale, tutte cose di analisi dei dati che sono ormai attività standard per qualsiasi azienda. Ha fatto scalpore? Non era nostro obiettivo, ci sono tanti colleghi vostri sempre lì fuori. E' la prima volta che vedo affinità di interessi con Inter e Milan, reali e non di facciata. Così da creare valore reciproco e di Serie A. Se lavoriamo assieme, le possibilità di crescita del sistema tutto sia più probabile. E di questo sono particolarmente grato a Steven Zhang, dall'altro al fondo Elliot, al signor Sing, e ai managment che esprimono Inter e Milan, quindi dico Alessandro Antonello, Marotta fa altro, e Ivan Gazidis con il quale ho un ottimo rapporto dai tempi dell'Arsenal. Se mettiamo tutto in comune, al servizio della Serie A, questa non può che avere maggior possibilità di successo. Auspico che questa relazione vada avanti, è un tema d'attualità, silente e costante. Ipotizzarla ora è estremamente difficile dal mio punto di vista".



SPADAFORA - "Non ho il protocollo del Governo, deve chiamare Ministero della Salute e degli Interni, chi applica le leggi e farsi spiegare cosa Ronaldo ha violato. Io applico il protocollo federale, punto. Se poi uno viene preso dall'autovelox a 150 all'ora, non so spiegarle perché. Di mestiere faccio il dirigente sportivo. Non posso dare autorizzazioni sanitarie".



APPELLO JUVE-NAPOLI - "Se viene ribaltata la sentenza? Seguiamo il protocollo. Andiamo in campo, se giochiamo in casa portiamo la palla, se stiamo in trasferta ci aspettiamo che qualcuno la porti. Siamo collaterali".



ROSA - "Io sono soddisfatto e insoddisfatto a fine stagione, è sempre stato il modo di comportarmi. Attribuisco responsabilità, deleghe e obiettivi. Al termine della stagione, giudico. Detto questo, i ragazzi arrivati, da Dejan a McKennie, sono ragazzi simpatici e disponibili, molto ben integrati nel gruppo".



COMPETITIVO - "Ogni anno è dura, raccontare una storia di 9 anni di fila sembra facile. Ogni anno è duro. Quest'anno, come ogni anno, è altrettanto duro. Ciò che credo, è che noi non dobbiamo guardare agli altri ma solo a noi stessi, consapevoli dell'obiettivo".



ULTIMA DOMANDA - "Nelle ultime conferenze stampa che ho fatto, all'ultima domanda ho sempre risposto con una fesseria. Quindi le rispondo la prossima volta".